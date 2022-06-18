بنغلادش.. مصرع 25 شخصاً جراء الأمطار الموسمية والفيضانات

داكا-سانا

أعلنت شرطة بنغلادش اليوم مصرع 25 شخصاً على الأقل جراء فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة قولها في بيان إن “الصواعق التي رافقت هطول الأمطار أدت إلى مقتل 12 شخصاً منذ الجمعة الماضية بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في انزلاقات أرضية وتوفي تسعة على الاقل جراء الفيضانات” موضحة أن هذه الفيضانات عزلت أيضاً أكثر من أربعة ملايين شخص.

وتعمل السلطات المحلية على تحويل المدارس إلى ملاجئ طارئة لإيواء سكان القرى التي غمرتها المياه في غضون ساعات بعد الفيضانات الغزيرة وتم نشر عناصر الجيش لمساعدة نحو مليوني شخص حاصرتهم مياه الفيضانات بعد أن أغرقت الأمطار الموسمية مساحات واسعة من الأراضي للمرة الثانية خلال أسبوعين.

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