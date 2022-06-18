SCS-NET
الشريط الأخباري

القوات العراقية تقبض على إرهابيين اثنين في نينوى وصلاح الدين

2022-06-18

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على ارهابيين اثنين في محافظتي نينوى شمال البلاد وصلاح الدين وسطها.

وجاء في بيان لخلية الاعلام الأمني أورده موقع السومرية نيوز إنه من خلال الجهد الاستخباري الحثيث والمعلومات الدقيقة تمكنت مفارز خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة لمديرية هيئة الحشد الشعبي من إلقاء القبض على أحد إرهابيي “داعش” في حي التنك في مدينة نينوى فيما تمكنت مفرزة أمنية من القبض على إرهابي آخر في قرية العوينات بقضاء تكريت.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين مطلوبان للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب وتم تسليمهما للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقهما.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس القبض على أحد إرهابيي “داعش” في محافظة ديالى شرق العراق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

القوات العراقية تطلق عملية أمنية لملاحقة فلول الإرهابيين في نينوى

بغداد-سانا أطلقت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية لملاحقة فلول الإرهابيين

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved