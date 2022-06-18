القوات العراقية تقبض على إرهابيين اثنين في نينوى وصلاح الدين

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على ارهابيين اثنين في محافظتي نينوى شمال البلاد وصلاح الدين وسطها.

وجاء في بيان لخلية الاعلام الأمني أورده موقع السومرية نيوز إنه من خلال الجهد الاستخباري الحثيث والمعلومات الدقيقة تمكنت مفارز خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة لمديرية هيئة الحشد الشعبي من إلقاء القبض على أحد إرهابيي “داعش” في حي التنك في مدينة نينوى فيما تمكنت مفرزة أمنية من القبض على إرهابي آخر في قرية العوينات بقضاء تكريت.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين مطلوبان للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب وتم تسليمهما للجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقهما.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس القبض على أحد إرهابيي “داعش” في محافظة ديالى شرق العراق.

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