الدفاع الروسية تنشر لقطات مصورة لعملية تدمير معاقل وعربات تابعة للقوات الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تدمير عدد من المعاقل والعربات المصفحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي اليوم لقطات مصورة لعملية التدمير والعمل القتالي الذي تقوم به أطقم مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز “كا 52” التابعة لطيران الجيش الروسي بالمنطقة العسكرية الغربية خلال تنفيذ العملية الخاصة.

وتظهر اللقطات مروحية من طراز كا 52 تدمر على ارتفاع منخفض للغاية معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية ويقوم طيارو مروحية “التمساح” بتدمير معاقل وعربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية الخاصة.