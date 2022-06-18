الجيش الروسي ينهي تطهير شاطئ في ماريوبول من الألغام

موسكو-سانا

أعلن الأدميرال فيكتور كوتشيمارزوف قائد قاعدة نوفوروسيسك البحرية الروسية اليوم الانتهاء من تطهير شاطئ في ماريوبول من الألغام التي زرعها الأوكرانيون قبل مغادرتهم المدينة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كوتشيمارزوف قوله “اكتملت عمليات التحكم بالشاطئ الرملي في قرية بيشانكا في مدينة ماريوبول” موضحاً أنه تمت إزالة وتدمير الألغام المضادة التي زرعها الجيش الأوكراني والمسلحون في بداية العام الحالي.

وفي سياق آخر تواصل قوات لوغانسك الشعبية المفاوضات مع المسلحين الأوكرانيين المختبئين والمحاصرين في مصنع آزوت في سيفرودينيتسك للاستسلام.

وقال المسؤول في لوغانسك فيكتور دوبينا إن مفاوضات بشأن استسلام المسلحين في مصنع آزوت جارية لكن دون جدوى حتى الآن.

وكان المسؤول العسكري من قوات لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أعلن أمس أن بعض العسكريين الأوكران اتخذوا القرار الصحيح وبدؤوا في الاستسلام.

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