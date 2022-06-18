موسكو: الاتهامات الغربية لروسيا باستخدامها التهديد بالأسلحة النووية “غير مبررة”

واشنطن-سانا

جددت موسكو رفضها الاتهامات الغربية الموجهة ضدها بأنها تهدد بالسلاح النووي وتشكل خطراً على المواقع النووية في أوكرانيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

وجاء في بيان للسفارة الروسية في واشنطن نشرته على حسابها على موقع تلغرام إن التلميحات الغربية إلى المخاطر على المواقع النووية على الأراضي الأوكرانية والتي يزعم أنها ظهرت بنتيجة العملية العسكرية الخاصة إضافة إلى الاتهامات الموجهة لروسيا باستخدامها التهديد بالسلاح النووي غير مبررة.

وأشار بيان السفارة الى أن روسيا تميل للتعاون البناء من أجل عقد المؤتمر العاشر لاستعراض العمل بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي المزمع إقامته في نيويورك بين الـ1 والـ 26 من آب المقبل وتأمل بأن “تبدي واشنطن ما يكفي من الإرادة السياسية والتفكير السليم لوضع مصلحة المعاهدة فوق الاعتبارات السياسية الضيقة التي تنتهجها” لافتاً إلى

أهمية تهيئة الظروف للحوار بعيداً عن المجابهة والتسييس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أمس في كلمته خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي أن روسيا لا تهدد أحداً بالسلاح النووي.

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