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ارتفاع حجم الشحن عبر المجاري المائية في الصين

2022-06-18

بكين-سانا

ارتفع حجم الشحن عبر المجاري المائية في الصين بنسبة 2ر4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم.

وذكرت وكالة شينخوا أن البيانات التي أصدرتها وزارة النقل الصينية أظهرت أنه “تم نقل حوالي 36ر3 مليارات طن من البضائع عبر الطرق المائية خلال الفترة المذكورة” مشيرة إلى أن حجم الشحن عبر المجاري المائية في شهر أيار لوحده سجل 11ر729 مليون طن.

وتصدرت مقاطعة هوبي وسط الصين بين 31 منطقة على مستوى المقاطعة مرتفعة بنسبة 8ر23 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني وأيار الماضيين تلتها مقاطعة هاينان الجنوبية وجيانغسو الشرقية.

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