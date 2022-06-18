خروقات جديدة لقوات النظام السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوات النظام السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 53 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان أن “من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وغارتان للطيران التجسسي على حيس”.

وأشار المصدر إلى أن خروقات العدوان شملت أيضاً 18 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و28 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى النظام السعودي ومرتزقته يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق.