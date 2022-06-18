كمالوندي: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخفقت في تنفيذ واجباتها المتعلقة بالضمانات

طهران-سانا

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتقال منشأة “تساي” الخاصة بأجهزة الطرد المركزي الواقعة في مدينة كرج غرب طهران إلى منشأة نطنز وسط إيران.

وأوضح كمالوندي في تصريح اليوم أن “نقل أنشطتنا من منشأة كرج إلى نطنز هدفه الحفاظ على منشآتنا النووية السلمية وأبلغنا الوكالة الدولية بالتفاصيل رغم عدم وجود ما يلزمنا بذلك في اتفاق الضمانات”.

مضيفاً أن “إجراءاتنا النووية شفافة والدعاية الإعلامية الإسرائيلية لن تحقق أهدافها”.

وأشار إلى أنه “عقب العمليات الإرهابية التي استهدفت العام الماضي مجمع إنتاج أجهزة الطرد المركزي في مصنع تساي في كرج تقرر تشديد الإجراءات الأمنية وخاصة بالنسبة للمنشآت الحساسة لذلك تمت زيادة أماكن إنتاج أجهزة الطرد المركزي لزيادة عامل الحماية والأمان فيها”.

وقال كمالوندي: “لقد أخفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ واجباتها المتعلقة بالضمانات إلى حد أنها لم تتخذ أي إجراء لإدانة الأعمال الإرهابية ضد منشآت إيران”.

وأضاف “ليس لدى إيران أي التزام بالضمانات للإعلان عن أنشطة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية المدنية للمنشآت النووية وإنشاء ورشات عمل تحت الأرض لنقل بعض أنشطتها إلى مواقع جديدة لكنها أبلغت الوكالة بكل هذه الإجراءات المستمرة”.

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