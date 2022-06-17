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السيسي يدعو لتضافر الجهود للتصدي للأزمة الاقتصادية العالمية

2022-06-17

موسكو-سانا

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تضافر الجهود الدولية والتعاون من جميع الأطراف للتصدي للازمة الاقتصادية الحالية في العالم.

وقال السيسي في كلمة له اليوم خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس إن “التصدي للازمة الاقتصادية الحالية يتطلب تضافر جهود دول في مجال الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد وخاصة المواد الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة على الشعوب التي تنشد السلام والتنمية”.

ولفت السيسي إلى أن “المنتدى يعقد هذا العام في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة وذات طبيعة استراتيجية” معبرا عن أمله في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم.

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