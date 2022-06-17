انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع

لندن-سانا

هبطت أسعار النفط اليوم نحو 5 بالمئة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع مدفوعة بتراجع العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة في الوقت الذي عزز فيه رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تراجع 85ر5 دولارات أو9ر4 بالمئة إلى 96ر113 دولارا للبرميل بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66ر6 دولارات أو7ر5 بالمئة إلى 93ر110 دولارات.

ويتجه خام برنت إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع في حين يتجه الخام الأمريكي نحو أول تراجع له منذ ثمانية أسابيع مع تزايد المخاوف من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود.

وساعدت هذه المخاوف في الضغوط التي أدت إلى هبوط العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة أكثر من 7 بالمئة مع قلق المحللين من أن تبدأ أسعار البنزين المرتفعة في التأثير على الطلب على الوقود.

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