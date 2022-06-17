زاخاروفا تعلق على نبأ اعتقال (ضابط مخابرات روسي) في هولندا

موسكو-سانا

وصفت وزارة الخارجية الروسية نبأ اعتقال “ضابط مخابرات روسي” في هولندا بأنه “فبركة إعلامية”.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم: إن “الخارجية الروسية تابعت وسائل الإعلام حول احتجاز مواطن برازيلي في هولندا لكن المسؤولين الهولنديين لسبب ما اعتبروه “ضابط مخابرات روسيا”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الحادث وقع مطلع نيسان الماضي لكن السلطات الهولندية قررت الإبلاغ عنه بعد ثلاثة أشهر فقط .

وقالت المتحدثة: من الواضح أن هذه الفبركة الإعلامية تهدف لإثارة فضيحة تجسس أخرى تتعلق بروسيا وإخافة الجمهور باعتبار أن هذه المؤامرة الخبيثة يقف خلفها “الروس”.

وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم أنها استدعت مارتين إلجيرسما القائم بالأعمال الهولندي في روسيا وسلمته مذكرة احتجاج على ممارسة أنشطة تجارية غير قانونية في القنصلية الهولندية في موسكو.

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