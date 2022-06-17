الحرارة أعلى من معدلاتها غدا بنحو 5 إلى 8 درجات

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً حاراً وصحواً بشكل عام والأجواء شديدة الحرارة وسديمية مغبرة على المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز 45 كم/سا وخاصة في المنطقة الجنوبية والوسطى وتكون مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..