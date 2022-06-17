ويكيليكس يعلن أنه سيواجه قرار تسليم مؤسسه إلى واشنطن

لندن-سانا

أعلن موقع ويكيليكس أن مؤسسه جوليان أسانج سيستأنف ضد قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة وذلك بعد موافقة القضاء البريطاني اليوم على تسليمه وتجاهله المناشدات الدولية والتحذيرات من اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وتصر الولايات المتحدة على ملاحقة أسانج ومحاكمته بسبب قيامه وموقعه بكشف وثائق سرية مسربة من وزارة خارجيتها تفضح مؤامراتها وحروبها حول العالم.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن وزارة الداخلية البريطانية قولها في بيان: إنه “تمت الموافقة الآن على تسليم أسانج لكن لا يزال بإمكانه استئناف القرار” مبررة القرار بادعاء أن المحاكم البريطانية لم تجد في هذه القضية بأن تسليم أسانج “سيكون قمعياً أو غير عادل أو إساءة استخدام للإجراءات”.

من جهته قال موقع ويكيليكس في بيان على موقع تويتر: إن “أسانج سيستأنف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة من خلال النظام القانوني”.

ويمكن لأسانج تقديم الاستئناف على القرار في المحكمة العليا بلندن والتي يجب أن تمنح موافقتها على الطعن للمضي قدماً كما يمكنه في النهاية أن يسعى لرفع قضيته أمام المحكمة العليا البريطانية ولكن إذا تم رفض الاستئناف يجب تسليم أسانج خلال 28 يوماً.

وكانت محكمة وستمنستر في لندن أصدرت في الـ 20 من نيسان الماضي أمراً رسمياً بتسليم أسانج فيما أصبح الأمر متروكاً لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل للموافقة عليه.

يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت في أيار الماضي بريطانيا إلى عدم تسليم أسانج للولايات المتحدة التي تريد محاكمته بتهمة التجسس.

ويواجه أسانج 18 تهمة تتعلق بكشف الموقع الذي أنشأه لما يقرب من 500 ألف ملف سري بشأن الحروب والجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وغيرها.

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