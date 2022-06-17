دول أوروبية تطلق تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة

جنيف-سانا

أطلقت عدة دول أوروبية تحذيرات من موجة حر قاسية مع ارتفاع درجات حرارة لديها إلى مستويات قياسية بسبب تغيرات المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري.

ونقلت شبكة (أيه بي سي) نيوز الأمريكية عن كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف قولها إن معدلات الحرارة في بعض المناطق الفرنسية والإسبانية أعلى بـ 10 درجات مئوية وهو معدل كبير مقارنة مع متوسط الحرارة في هذه الدول في هذا الوقت من كل عام مضيفة إن موجات الحرارة أصبحت متكررة وأكثر حدة نتيجة تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي والتي وصلت إلى مستوى قياسي.

وأشار خبراء المناخ الى ان موجة الحر المبكرة وغير المألوفة هي إشارة على ما سيحدث جراء استمرار الاحتباس الحراري وبالتالي الحرارة العالية التي ستواجهها أوروبا خلال شهري تموز وآب القادمين.

وفي فرنسا أطلقت الإنذارات لموجة حر قوية ستضرب وتؤثر على ثلث البلاد إضافة إلى تحذيرات من نشوب حرائق غابات جنوباً.

وسمحت السلطات الفرنسية لأطفال المدراس بالبقاء في المنزل في 12 منطقة تجنباً للحرارة العالية ومن المتوقع أن يصل معدل الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية كما سترتفع ليلاً بشكل غير معتاد وسيمتد هذا الارتفاع ليصل إلى الأماكن الأكثر برودة.

من جهتها حذرت بريطانيا من أن ارتفاع معدل الحرارة خلال الصيف إلى 34 درجة مئوية هو أمر نادر خلال الشهر الجاري.

وتوقعت الأرصاد الجوية الألمانية أن تستمر الحرارة في الارتفاع لافتة إلى أن هذا الارتفاع جاء عقب ربيع جاف غير معتاد بسبب تغير المناخ ما يؤثر على أنماط هطول الامطار ومعدل التبخر وبالتالي يتسبب بتداعيات على الزراعة والصناعة والحياة البرية.

وبدأت موجة الحر الحالية التي ضربت أوروبا قبل أسبوع في إسبانيا حيث وصلت درجات الحرارة فيها إلى أعلى من 43 درجة مئوية وسبب هذا الارتفاع إضافة إلى قلة الأمطار نشوب حرائق غابات اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن سياسيين وخبراء اجتمعوا اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد لمناقشة سبل معالجة الجفاف وانتشار الصحارى المتزايد في جميع أنحاء العالم.

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