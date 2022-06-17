حزب الله: المقاومة باتت أقوى وخيارها بات أوسع انتشاراً

بيروت-سانا

جدد مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف التمسك بخيار المقاومة وبمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي حمت لبنان من الاعتداءات وشكلت عامل ردع للعدو الإسرائيلي.

وقال عفيف في كلمة خلال حفل إطلاق فعاليات الاحتفالية الخاصة بمرور أربعين عاماً على تأسيس حزب الله “إن المقاومة وبعد أربعة عقود على انطلاقها باتت اليوم قوية مقتدرة ولديها أوسع شريحة تحالفات على المستوى الوطني داخل مجلس النواب وخارجه”.

وأضاف “نحتفي اليوم بالجيش الوطني والمعادلة ‏الذهبية التي حمت لبنان وبكل من وقف إلى جانب المقاومة من إيران إلى سورية وكل الأحرار والشرفاء في العالم العربي وأصحاب ‏الضمير الحي على امتداد العالم”. ‏

وأكد عفيف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي هزمت في لبنان عامي 2000 و2006 وفي غزة عام 2008 يمكن أن تهزم في أي أرض عربية متى توافرت الإرادة.

وأوضح أن نشاطات وفعاليات الاحتفال بتأسيس المقاومة ستستمر في لبنان على مدى شهرين ‏من الـ 20 من حزيران الجاري إلى الـ 20 من آب المقبل.

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