SCS-NET
الشريط الأخباري

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

2022-06-17

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص وبحالات الاختناق بينهم أطفال ونساء.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved