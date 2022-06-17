عبد اللهيان: ملتزمون بمسار المفاوضات بخصوص الملف النووي

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التزام بلاده بمسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مشيراً إلى أن إيران ستبطل أثر العقوبات والحظر المفروض عليها.

وقال عبد اللهيان في حسابه على موقع تويتر “نحن ملتزمون بقانون البرلمان الإيراني وسنواصل التفاوض وندعو أمريكا إلى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون العقوبات الجديدة”.

ودعا عبد اللهيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التصرف الفني وتجنب الإجراء السياسي.

وكان عبد اللهيان أكد أمس أن واشنطن هي من صاغت قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران في محاولة للضغط عليها والحصول على تنازلات سياسية منها في المفاوضات حول الاتفاق النووي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency