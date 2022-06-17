استسلام عدد من الجنود الأوكرانيين المحاصرين في مصنع أزوت

موسكو-سانا

أكدت الشرطة في جمهورية لوغانسك الشعبية أن الجنود الأوكرانيين المحاصرين في مصنع أزوت بمدينة سيفيرودونتسك بدؤوا الاستسلام.

ولم يكشف ممثل الشرطة أندري ماروتشكو عن عدد هؤلاء الجنود والوحدات التي يتبعون إليها حفاظاً على سلامتهم وقال: إن فصائل أوكرانية تعمل لاصطياد الفارين من ساحات المعركة في أراضي المصنع.

وأضاف المسؤول: إن من أسباب عدم ذكر التفاصيل احتمال أن يتعرض أقارب أولئك الذين استسلموا للاضطهاد في أراضي أوكرانيا.

بدوره أكد مراسل قناة آر تي الروسية أن أعداداً كبيرة من القوات الأوكرانية في محيط المنطقة الصناعية لمصنع أزوت تسلم نفسها للقوات الروسية.

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