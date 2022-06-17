SCS-NET
الشريط الأخباري

استسلام عدد من الجنود الأوكرانيين المحاصرين في مصنع أزوت

2022-06-17

موسكو-سانا

أكدت الشرطة في جمهورية لوغانسك الشعبية أن الجنود الأوكرانيين المحاصرين في مصنع أزوت بمدينة سيفيرودونتسك بدؤوا الاستسلام.

ولم يكشف ممثل الشرطة أندري ماروتشكو عن عدد هؤلاء الجنود والوحدات التي يتبعون إليها حفاظاً على سلامتهم وقال: إن فصائل أوكرانية تعمل لاصطياد الفارين من ساحات المعركة في أراضي المصنع.

وأضاف المسؤول: إن من أسباب عدم ذكر التفاصيل احتمال أن يتعرض أقارب أولئك الذين استسلموا للاضطهاد في أراضي أوكرانيا.

بدوره أكد مراسل قناة آر تي الروسية أن أعداداً كبيرة من القوات الأوكرانية في محيط المنطقة الصناعية لمصنع أزوت تسلم نفسها للقوات الروسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved