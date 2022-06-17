حكم الساحة الدولي شادي الشحف يشارك في بطولة غرب آسيا بكرة القدم للناشئين

السويداء-سانا

يشارك حكم الساحة الدولي بكرة القدم شادي الشحف في بطولة اتحاد غرب آسيا بكرة القدم لفئة الناشئين بنسختها التاسعة التي تستضيفها الأردن في الـ 21 من الشهر الجاري.

وأشار الشحف في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية هذه المشاركة الخارجية الأولى بالنسبة له بعد نيله الشارة الدولية لكونها تعد مسؤولية كبيرة عليه لتمثيل التحكيم السوري في هذه البطولة المصنفة ضمن بطولات الاتحاد الآسيوي.

وتمنى الشحف الذي يحكم ضمن المجموعة الأولى التي تشهد مشاركة منتخبات الأردن والعراق واليمن وعمان التوفيق لمنتخب سورية الذي يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات لبنان وفلسطين والكويت.

يذكر أن الشحف خريج أدب إنكليزي من جامعة دمشق وبدأ التحكيم قبل نحو 13 عاماً وكانت انطلاقته من نادي شهبا في السويداء ونال الشارة الدولية قبل أكثر من عام وتم اختياره خلال الفترة الماضية ضمن مشروع الاتحاد الآسيوي الجديد لتطوير الحكام الواعدين وبالأكاديمية الآسيوية للتحكيم.

عمر الطويل

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