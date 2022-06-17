رئيسي ينتقد الإزدواجية الأمريكية تجاه إيران

طهران-سانا

انتقد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه بلاده مؤكداً ضرورة إلغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني.

وأشار رئيسي في كلمة اليوم بمدنية أصفهان إلى أن أمريكا تبعث الرسائل إلى إيران وتفرض الحظر عليها في آن واحد معتبراً أن هذه الإزدواجية تثير علامة استفهام وتعجب.

وقال رئيسي “عندما نعلن إننا لا نثق بأمريكا على العالم أن يمنحنا الحق في ذلك لأن الأمريكيين ينقضون العهود والوعود ولا يلتزمون بها”.

وشدد الرئيس الإيراني على أن المنطقة لن تكون مكاناً لوجود الأمريكيين مشيراً إلى أن امتلاك الإرادة والقدرة العسكرية والقيادة الحكيمة يعد من مقومات تفوق إيران اليوم.

وقال رئيسي “نحن اليوم ورغم إرادة العدو وتهديداته أقوى من أي وقت بينما الأعداء أضعف من أي وقت مضى”.

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