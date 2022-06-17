وزير الدفاع الإيراني: الوجود الأجنبي هو سبب انعدام الأمن بالمنطقة

طهران-سانا

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد الركن محمد رضا أشتياني أن الوجود الأجنبي هو سبب انعدام الأمن في المنطقة التي لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار فيها إلا بمشاركة جميع دولها.

وخلال تفقده سير تنفيذ مشاريع القوة البحرية التابعة لوزارة الدفاع في محافظة هرمزكان أشار العميد أشتياني إلى أن من أولويات برامج الوزارة تعزيز القوة الدفاعية البرية والجوية والبحرية للبلاد.

وحذر من أن إيران ستقوم بالدفاع عن مصالح الشعب الإيراني والرد على التهديدات التي تواجهها.

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