خمسة منسقين يتنافسون ضمن التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي على مستوى سورية

دمشق-سانا

تنافس اليوم أفضل خمسة منسقين تم اختيارهم للمشاركة بالتصفيات النهائية لاختيار أفضل منسق في مبادرة تحدي القراءة العربي على مستوى سورية ليمثل الفائز بينهم لاحقاً سورية في التصفيات على مستوى الوطن العربي.

وخضع المنسقون الخمسة لاختبار في مبنى وزارة التربية عبر برنامج زووم وهم (زينة قبلاوي من الأمانة السورية للتنمية ومحمد سلوم من اللاذقية وحنين العبد الله من السويداء ومحمد دحدوح من حلب وشمس الأسعد من حماة) حيث تم اختبارهم افتراضياً من قبل لجنة من دولة الإمارات العربية المتحدة وفق المنسق العام للمبادرة في سورية علي العباس.

وأوضح العباس في تصريح لمراسلة سانا أن المنسقين الخمسة كان قد تم اختيارهم من قبل لجنة شكلت من قبل وزارة التربية سابقاً ليخضعوا لاختبار والفائز به يتم اعتماده كأفضل منسق سوري يشارك في التصفيات النهائية على مستوى الوطن العربي التي ستقام في دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية تشرين الأول القادم.

ولفت العباس إلى أنه سيتم إعلان النتائج (لأفضل منسق وأفضل مدرسة والطالب الأول) على مستوى سورية للمشاركة بمسابقة تحدي القراءة العربي في نهاية شهر حزيران الجاري ضمن حفل ختامي.

رحاب علي

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