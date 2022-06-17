لحظة بلحظة… العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس

الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز (سو- 25) في مقاطعة خاركوف و15 طائرة مسيرة بينها واحدة من طراز ( بيرقدار) خلال اليوم الماضي.