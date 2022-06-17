- دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف بلدتي بانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا بالمدفعية
- الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية دمرت مقر لكتيبة “آزوف”النازية في منطقة خاركوف بصواريخ عالية الدقة.
- الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز (سو- 25) في مقاطعة خاركوف و15 طائرة مسيرة بينها واحدة من طراز ( بيرقدار) خلال اليوم الماضي.
لحظة بلحظة… العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس
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