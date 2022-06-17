لوغانسك: قواتنا كبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

لوغانسك-سانا

أعلنت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم القضاء على 31 جندياً أوكرانياً خلال اشتباكات اليوم الماضي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن القيادة قولها في بيان إن “العدو تكبد في القتال مع قواتنا خلال الـ 24 ساعة الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات حيث تم القضاء على 31 جندياً أوكرانياً وتدمير خمس عربات نقل مدرعة ودبابة واحدة وأربع سيارات عسكرية”.

وكانت قيادة قوات لوغانسك أعلنت أمس أن خسائر الجيش الأوكراني على الجبهة في اليوم السابق بلغت 29 قتيلا من العسكريين و7 عربات نقل مدرعة.

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