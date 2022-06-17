SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز (سو- 25) في مقاطعة خاركوف و15 طائرة مسيرة بينها واحدة من طراز ( بيرقدار) خلال اليوم الماضي

لوغانسك: قواتنا كبدت القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

2022-06-17

لوغانسك-سانا

أعلنت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم القضاء على 31 جندياً أوكرانياً خلال اشتباكات اليوم الماضي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن القيادة قولها في بيان إن “العدو تكبد في القتال مع قواتنا خلال الـ 24 ساعة الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات حيث تم القضاء على 31 جندياً أوكرانياً وتدمير خمس عربات نقل مدرعة ودبابة واحدة وأربع سيارات عسكرية”.

وكانت قيادة قوات لوغانسك أعلنت أمس أن خسائر الجيش الأوكراني على الجبهة في اليوم السابق بلغت 29 قتيلا من العسكريين و7 عربات نقل مدرعة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف بلدتي بانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا بالمدفعية

دونيتسك-سانا بينت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved