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تسيير 5 سيارات جوالة لبيع المواد المقننة في عدد من قرى ومناطق اللاذقية

2022-06-17

اللاذقية-سانا

سير فرع المؤسسة السورية للتجارة باللاذقية اليوم 5 سيارات جوالة محملة بالمواد المقننة إلى عدد من قرى المحافظة لبيعها للمواطنين على البطاقة الالكترونية دون انتظار استلام الرسائل.

وأوضح المهندس سامي هليل مدير فرع المؤسسة لمراسل سانا أن السيارات المحملة بمواد السكر والزيت والبرغل توجهت إلى قرى (درميني في ريف جبلة وخربة أبو خسروف والفاخورة في ريف القرداحة)، إضافة إلى أحياء المشروع العاشر والشاطئ الأزرق بمدينة اللاذقية.

وأشار هليل إلى دور هذه السيارات بتسهيل عملية شراء هذه المواد على المواطنين وتمكينهم من شرائها قبل انتهاء دورة التسليم المخصصة.

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