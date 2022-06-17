لجنة التحقيق الروسية تبحث في جرائم ضد الأطفال ارتكبها مقاتلو (آزوف) النازيون

موسكو-سانا

أعلن مصدر أمني أن لجنة التحقيق الروسية ستحقق في معلومات عن ارتكاب عناصر كتيبة “آزوف” النازية التابعة لقوات كييف جرائم في ماريوبول بما فيها ضد الأطفال.

ونقلت وكالة تاس عن المصدر قوله: “سيتم التأكد من المعلومات حول أن الأجهزة الأمنية في ماريوبول وقفت موقف المتفرج ولم تتخذ أي إجراء عندما توجه إليها سكان محليون بشكاوى بشأن ارتكاب القوميين النازيين جرائم ضد النساء والأطفال”.

وكانت وكالة تاس نقلت في وقت سابق عن شهود عيان قولهم إن عناصر كتيبة “آزوف” ارتكبوا منذ عام 2015 أعمال العنف الجنسي ضد الفتيات وإن بعض السكان عمدوا إلى إرسال أطفالهم إلى مناطق بعيدة قدر الإمكان.

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