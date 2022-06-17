17 حزيران 1967 – الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية

دمشق-سانا

1579 – البحار البريطاني فرنسيس دريك يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا وذلك أثناء دورانه على الأرض ويعلن ضم كاليفورنيا إلى أراضي الملكة إليزابيث الأولى.

1795 – القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكريا للمحافظة على المصالح الفرنسية.

1940 – المملكة المتحدة وقوات الحلفاء يضطرون للانسحاب من فرنسا بعد أن استولت قوات ألمانيا النازية على ثلثيها وشكلت حكومة موالية لها في مدينة فيشي برئاسه المارشال فيليب بيتان.

1944 – استقلال آيسلندا عن الدنمارك.

1967 – الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.

1972 – إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت.

1994 – انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة.

من مواليد هذا اليوم

1239 – الملك إدوارد الأول ملك إنكلترا.

1920 – فرنسوا جاكوب.. طبيب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1965.

1942 – محمد البرادعي.. دبلوماسي وسياسي مصري ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005.

من وفيات هذا اليوم

1631 – ممتاز محل صاحبة الضريح الشهير تاج محل.

2001 – دونالد كرام.. عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1987.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي لمكافحة الجفاف والتصحر.

اليوم الوطني في آيسلندا.