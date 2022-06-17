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استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين

2022-06-17

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من المدينة وأطلقت وابلا من الرصاص صوب سيارة كان يستقلها ثلاثة شبان ما أدى إلى استشهادهم فورا إضافة إلى إصابة عشرة آخرين جراء اطلاق قوات الاحتلال الرصاص الكثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

وأصيب أمس خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينهم ثلاثة صيادين في بحر قطاع غزة المحاصر واثنان في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

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