لافروف:الغرب يقوم بأنشطة إجرامية برعايته لنظام النازيين بأوكرانيا

موسكو-سانا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصرفات الدول الغربية الداعمة لنظام النازيين الجدد في أوكرانيا بأنها “أنشطة إجرامية”.

وقال لافروف في تصريح لقناة بي بي سي البريطانية اليوم إن “روسيا لم تجتح أوكرانيا لكنها أطلقت عمليتها العملية العسكرية الخاصة عندما لم تبق لديها أي طريقة أخرى لتوضح للغرب أنه يقوم بأنشطة إجرامية من خلال جر أوكرانيا إلى الناتو ورعايته لنظام النازيين الجدد”.

وأشار لافروف إلى أن “النظام الأوكراني يهاجم الآن بالأسلحة الغربية السكان المسالمين والمدن مثلما قام بذلك الانقلابيون عندما وصلوا إلى السلطة في كييف عام 2014 وعندما قصفوا وسط لوغانسك من الطائرات وأحرقوا 50 شخصا في أوديسا”.

وفي سياق متصل أعرب لافروف عن ثقته في استقلالية القضاء في جمهورية دونيتسك الشعبية والحكم الصادر على مرتزقين بريطانيين أدينا بجرائم حرب في دونيتسك.

ودعا لافروف لندن التي تحاول معرفة مصير مرتزقتها إلى عدم اللجوء في هذا الامر إلى موسكو بل إلى دونيتسك.

وصدر الخميس الماضي حكم في دونيتسك على 3 مرتزقة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام وهم بريطانيان ومغربي ووفقا لقوانين دونيتسك يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر.

من جهة أخرى جدد لافروف تأكيده على أنه لا رابح في الحرب النووية مشددا على ضرورة عدم إطلاق العنان لها أبدا.

ولفت إلى أن موسكو هي المبادر الرئيسي للبيانات التي تم الإدلاء بها في قمتي روسيا والولايات المتحدة والتي تم الإدلاء بها نيابة عن قادة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التهديدات النووية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency