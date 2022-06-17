إعلان نتائج المسابقة البرمجية الجامعية المحلية بجامعة البعث

حمص-سانا

أعلنت جامعة البعث بحمص مساء اليوم نتائج المسابقة البرمجية الجامعية المحلية بموسمها التاسع لعام 2022 والتي أقيمت اليوم بمشاركة 64 فريقاً من طلاب الجامعة.

وتأهل 16 فريقاَ إلى البطولة الوطنية للمسابقة البرمجية الجامعية التي ستقام في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وسيتأهل منها أيضاً مجموعة من الفرق إلى البطولة الإقليمية وبعدها إلى البطولة العالمية.

وأكد الدكتور الياس بطرس نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية والطلاب أن المسابقة البرمجية الجامعية تحظى بكل الرعاية والاهتمام لكونها برنامجاً تعليمياً عالمياً تنافسياً يسهم في رفع مستوى التطلعات والأداء للمتنافسين في علوم الكمبيوتر والهندسة.

وأشار الدكتور بطرس إلى أن جامعة البعث كانت أول حاضنة في مجال المعلوماتية والبرمجيات والمنظومات التقنية المختلفة معرباً عن أمله بتحقيق المزيد من النتائج المتميزة في المراحل القادمة من المسابقة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

مثال جمول