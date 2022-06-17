ميزينتسيف: اختفاء 367 شخصاً اعتقلهم النازيون في دنيبر وزابوروجيا

موسكو-سانا

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف اختفاء 367 شخصا اعتقلهم النازيون عند حواجز نصبوها في مدينتي دنيبر وزابوروجيا الأوكرانيتين.

وقال ميزينتسيف: إنه “من 1 حزيران إلى 16 من الشهر نفسه 2022 بين المعتقلين لا يزال مصير 367 شخصاً مجهولاً بالنسبة إلى أقاربهم وأصدقائهم ومعظمهم من النساء والمراهقين”.

وأوضح أنه “عند نقاط التفتيش في دنيبر وزابوروجيا يقوم مسلحو الكتائب المتطرفة بعمليات تفتيش كاملة للمدنيين حيث يتعرض جميع المواطنين المشتبه في ولائهم لروسيا أو إدانتهم لنظام كييف للعنف الجسدي ويتم اقتيادهم في اتجاه غير معروف لاستجوابهم”.

من جهة أخرى حذر ميزينتسيف من مخططات كييف لنشر تلفيقات عبر وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية والإنترنت ضد روسيا في أوديسا جنوب غرب أوكرانيا.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي “نحذر مقدما من أنه في المستقبل القريب من المخطط توزيع هذه المواد وغيرها من المواد الملفقة من قبل نظام كييف حول وحشية الروس المزعومة على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية وكذلك منصات الإنترنت”.

وشدد ميزينتسيف على أنه خلال العملية العسكرية الخاصة يعامل الجيش الروسي السكان المدنيين بشكل إنساني للغاية ولا يستهدف البنية التحتية المدنية على عكس التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency