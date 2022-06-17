رئيسي: إيران أقوى من أي وقت مضى رغم تهديدات الأعداء

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن إيران اليوم هي أقوى من أي وقت مضى رغم كل تهديدات أعدائها.

وقال رئيسي في كلمة له اليوم إن “منطقتنا لا تتحمل تواجد القوات الأميركية” مضيفاً “إننا اليوم ورغم إرادة العدو وتهديداته أقوى من أي وقت مضى، وعلى العكس من ذلك فإن الاعداء هم أضعف من أي وقت مضى رغم كل النفقات والفتن”.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن أحد عوامل قوة إيران هو امتلاك العلم والمعرفة والتكنولوجيا والقوات المسلحة المزودة بأحدث الإنجازات في العلوم العسكرية مشدداً على ضرورة زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي والإنتاجية والنمو الاقتصادي للبلاد.