ملتقى أوتار الأدبي يحييه مجموعة من الشعراء في دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

استضافت قاعة النشاطات في دار الأسد للثقافة باللاذقية لقاء شعرياً لمجموعة من الشعراء ضمن ملتقى أوتار الأدبي الذي جاء تحت عنوان بالمحبة نلتقي.

وتنوعت القصائد بين الوطنية والإنسانية والوجدانية الغزلية وعبر الشعراء عن مكنونات أنفسهم بلغة عذبة نسجوا من خلال قصائدهم شراعاً هاجر واستوطن في القلوب.

وجاءت مشاركة مدير ومؤسس الملتقى الشاعر مخلوف مخلوف بقصيدتين الأولى بعنوان امرأتان والثانية بعنوان حسنا فعلت أما مشاركة الشاعرة اكتمال ديب جاءت بقصيدة تتحدث عن قدسية الشهادة والشهيد وبطهر الأرض وقصيدة بعنوان أسرار وأخرى بعنوان موعد.

الشاعرة فاطمة قدار شاركت بقصيدتين الأولى تتغنى بالوطن بعنوان آه دمشق والثانية غزلية فيما شارك الشاعر مجد ياسين بقصيدة معجونة بكل ألوان المحبة جاءت بعنوان مرآة الحياة.

ومن طرطوس شاركت الشاعرة بشرى محمد الديبوس بقصائد نثرية مطعمة بألوان الموسيقا العذبة كقصيدة بعنوان علمت كيف يفيض الحب وكيف تهواني كما شاركت الشاعرة سحر غانم بقصيدة عنوانها خسوف وكسوف.

وجاءت مشاركة الشاعرة الشابة زينب حسن بقصيدة سمفونية وطن أما الشاعر حيدر نعيسة قدم قصائد ناقدة لحالات اجتماعية سائدة في المجتمع.

وشارك الشاعر حمدي اندرون بقصيدة عنوانها ارحم ترحم والشاعرة نبيلة متوج بقصيدة ملؤها الحب كالضوء الأبيض يتبدد إلى ألوان الطيف وقصيدة للشاعرة مرام مروة جسدت فيها حالة إبداعية مكتظة بالجمال والثقة.

غفارديب

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