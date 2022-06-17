45 فريقاً شارك في المسابقة البرمجية بجامعة دمشق

دمشق-سانا

تنافس 45 فريقاً في المسابقة البرمجية التي أقامتها اليوم كليتا الهندسة المعلوماتية والهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق

لعام 2022 واستمرت لمدة خمس ساعات حل فيها الطلاب مجموعة من المسائل التي تتطلب مقدرة عالية من التحليل والتفكير المنطقي والخوارزميات البرمجية.

وأوضح الدكتور صلاح الدوه جي عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق أن هذه المسابقة هي المرحلة الأولى من البطولة الوطنية للمسابقة البرمجية الجامعية والمقرر إقامتها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري والتي سيتأهل منها أيضا مجموعة من الفرق إلى البطولة الإقليمية وبعدها إلى البطولة العالمية.

ومن فريق التحكيم أوضح نور مصري من جامعة حلب أن كل مسألة من المسائل المطروحة في المسابقة تتضمن قصة صغيرة أو مشكلة حياتية بحاجة إلى حل أو مجموعة من الألعاب المعقدة وفيها أكثر من اختبار مبيناً أن المسابقة تكسب المشاركين خبرة وسرعة بديهة في حل المسائل البرمجية وتمنحهم أساليب جديدة في هذا المجال.

واختتمت المسابقة مساء اليوم وتأهل بنتيجتها إلى البطولة الوطنية 13 فريقاً وهي تهدف إلى تعزيز الإبداع والعمل الجماعي وتشجيع الطلاب على بناء برمجيات جديدة.

هيلانه الهندي

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