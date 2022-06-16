وفاة شخصين وإصابة اثنين جراء حريق خزان مازوت بحلب

حلب-سانا

توفي شخصان وأصيب اثنان بحروق جراء حريق نشب في خزان مازوت على أحد أسطحة الأبنية في حي المحافظة بحلب.

وبين العميد محسن كناني قائد فوج الإطفاء بحلب في تصريح لمراسل سانا أن الحريق اندلع أثناء قيام ورشة بأعمال لحام قرب خزان الوقود لتركيب طاقة شمسية ما أدى لاشتعال الخزان وحدوث انفجار أدى لوفاة اثنين من العمال بينما أصيب اثنان آخران بحروق أحدهما تم إدخاله العناية المركزة في مشفى الرازي بعد إسعافهما.

وأشار كناني إلى أن عناصر فوج الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق.

قصي رزوق

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