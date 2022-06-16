نيبينزيا: الأسلحة الأوروبية تقتل المدنيين في دونباس

نيويورك-سانا

ندد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بممارسات الاتحاد الأوروبي حيال الوضع في أوكرانيا مبينا أن الأسلحة الأوروبية تقتل المدنيين في دونباس.

وقال نيبينزيا في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن “إن بروكسل من خلال ما يسمى صندوق السلام الأوروبي زودت بالفعل القوات المسلحة الأوكرانية والقوميين الأوكرانيين بأسلحة فتاكة بقيمة 2 مليار دولار دون احتساب الإمدادات العسكرية الفردية من خلال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وبين أنه “خلال تفجير دونيتسك الأخير الذي أودى بحياة ستة أشخاص بينهم طفل تم استخدام ذخائر عنقودية تحمل علامات عدد من الدول الأوروبية على الرغم من حقيقة أنها أعلنت في السابق تخلصها بالكامل من مثل هذه القذائف”.

ويواصل الاتحاد الأوروبي حاذيا حذو الولايات المتحدة ضخ المنتجات العسكرية لأوكرانيا متجاهلا جميع قواعده الخاصة بمراقبة الصادرات.

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