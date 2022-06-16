الموارد المائية والكهرباء تناقشان آلية التنسيق لضمان استمرار ضخ مياه الشرب

دمشق-سانا

ناقش وزيرا الموارد المائية الدكتور تمام رعد والكهرباء المهندس غسان الزامل آلية التعاون والتنسيق بين الوزارتين لإيجاد حلول لمشاكل ضخ مياه الشرب والإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل ضمان استمرار التغذية الكهربائية لمحطات الضخ.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذي جرى اليوم في مبنى وزارة الكهرباء على أن تقوم مؤسسات المياه في المحافظات بالإعلان عن المشاريع الخاصة بها لجهة تنفيذ البنية التحتية الكهربائية الضرورية لعمل مضخات وآبار مياه الشرب بإشراف فني من قبل وزارة الكهرباء.

وشدد الوزير رعد على ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة اللقاءات وإيجاد غرف عمليات مشتركة في كل محافظة تضم المعنيين في قطاعي المياه والكهرباء لمعالجة المشاكل وفق جداول وبرامج متناسبة لضمان الحد الأدنى من التغذية بمياه الشرب أسبوعياً.

بدوره أكد الوزير الزامل أهمية التعاون بين مدراء شركات الكهرباء ومدراء مؤسسات المياه المعنيين في الوزارتين لإيجاد حلول مشتركة لمشاكل ضخ المياه بما يضمن استمرار الضخ لكل المناطق السكنية مبيناً أن أي خط كهرباء يغذي مضخات وآبار المياه التابعة لمؤسسات المياه ومستقل عن المناطق السكنية تم إعفاؤه من التقنين لضمان استمرار عملية ضخ مياه الشرب.

لؤي حسامو

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