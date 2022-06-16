نحو 200 مشارك في معرض الزهور بدمشق في الثاني والعشرين من الشهر الجاري

دمشق-سانا

تواصل محافظة دمشق بالتعاون مع وزارة السياحة أعمال التحضير وتجهيز الأجنحة المشاركة في معرض الزهور بدورته الـ 42 الذي سيقام في حديقة تشرين بتاريخ الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ويشارك في المعرض الذي سيستمر حتى التاسع من الشهر القادم نحو 200 مشارك حتى الآن حسب مدير الحدائق في محافظة دمشق المهندس سومر فرفور الذي بين أنه سيضم مشاتل مغلقة ومفتوحة ومناحل العسل ومنتجاته والمنتجات الطبية والعطرية ومنتجات الوردة الشامية والمرأة الريفية والحرف التقليدية إضافة إلى مشاركات خارجية من عدة دول منها “لبنان والعراق والسودان”.

وأشار فرفور إلى أن المعرض سيشهد فعاليات ثقافية وترفيهية منها فرق فنون شعبية ومسرح حر وخيال الظل وسينما الهواء الطلق وألعاب الأطفال وجناح خاص للمأكولات.

فراس صافي

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