(الحبيبة وصية)… باكورة أعمال الشاعرة جدعة أبو فخر

دمشق-سانا

في أمسية شعرية وقعت جدعة ابو فخر باكورة اعمالها الشعرية “الحبيبة وصية” حيث استضافها المركز الثقافي العربي بأبو رمانة وشارك فيها الشعراء أحمد هلال وعصام أبو راس وخلود كريمو وسط حضور من المهتمين.

وجد مدير الندوة الشاعر هلال في ديوان أبو فخر تنوعاً في الأسلوب بين شعر التفعيلة والموزون لافتاً إلى أن هذا التنوع في الإيقاعات والأشكال الإبداعية هو في إطار تجربتها وبحثها عما هو مختلف عن باقي التجارب الشعرية والكتابة الإبداعية حسبما صرح به لـ سانا.

وأشارت الشاعرة أبو فخر إلى أن النزعة الوطنية والوجدانية تغلبت على ديوانها وهو دعوة للحفاظ على المحبة مبينة أنها كتبته بطريقة النثر المكثف الذي غلبت عليه الكنايات والاستعارات الآنية مع الإيحاء والرمز إضافة لنصوص جاءت بأسلوب الشطرين استجابة للعاطفة والانعكاس الوجداني.

وفي برنامج الأمسية قدم الشاعر عصام أبو راس حواراً مسرحياً مع ابنته الطفلة تالا بأسلوب الشعر الموزون معبراً عن حالات اجتماعية مختلفة كما ألقت الشاعرة خلود كريمو قصائد وطنية عن دمشق وأخرى عاطفية غزلية وقدم الطفلان سماح وتالا أبو راس معزوفات على الكمان والغيتار أضفت على الأمسية طابعها الخاص وتفاعل معها الحضور.

يذكر أن الشاعرة جدعة أبو فخر من مواليد السويداء 1974 مدرسة لغة عربية وطالبة دراسات دولية في جامعة دمشق وشاركت في مجموعة دواوين مع شعراء عرب.

هادي عمران ومحمد خالد الخضر