 التربية تحدد الأقساط السنوية المدرسية للمؤسسات التعليمية الخاصة

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية الأقساط السنوية المدرسية للمؤسسات التعليمية الخاصة للعام الدراسي 2022-2023 بعد أن أجرت دراسة وفق التصنيف المحدد بأربع فئات وبما يناسب المراحل التعليمية المختلفة.

وذكرت الوزارة وفق تعميم على مديرياتها بالمحافظات تلقت سانا نسخة منه أنه نظراً لكثرة الطلبات التي قدمت من أصحاب المدارس والرياض الخاصة بضرورة وضع أقساط مدرسية سنوية وأجور خدمات والميزات الإضافية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية وخصوصاً زيادة أسعار المحروقات والرواتب وأجور النقل العام تم تحديد الأقساط السنوية للمدارس الخاصة وفق التصنيف المحدد بأربع فئات وبما يناسب المراحل التعليمية المختلفة.

وحددت الوزارة وفق بيانها الخدمات والميزات الإضافية للعام الدراسي القادم بافتراض أن قيمة النقطة للخدمات تحدد للمرحلة الثانوية بـ 30 ألفاً والحلقة الثانية للتعليم الأساسي بـ 25 ألفاً والأولى بـ 20 ألفاً ورياض الأطفال بـ 15 ألفاً لتكون قيمة الخدمات وفق درجة التصنيف وعدد النقاط المستحقة لكل مؤسسة.

وذكرت الوزارة أن أجور النقل المعتمدة تحدد قبل بدء التسجيل ويتم إعلام المديرية وأولياء الأمور بها أصولاً مع الالتزام بعدم زيادتها طوال فترة العام الدراسي إلا في حال صدور قرارات بزيادة أسعار المحروقات ودعت الوزارة كل المؤسسات التعليمية الخاصة إلى الالتزام بالأقساط المعتمدة من قبلها وفق درجة تصنيفها وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغها عنها.

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