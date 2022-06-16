الكاتب أحمد السح يوقع روايته الأولى (سراديب الوعد) وريع الطبعة الأولى لجمعية بسمة

دمشق-سانا

وقع الكاتب أحمد السح كتابه الرابع وروايته الأولى بعنوان (سراديب الوعد) على أن يعود ريع الطبعة الأولى لجمعية بسمة لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.

الرواية التي تعد مشروعاً ثقافياً بهدف انساني هي عبارة عن حكاية درامية بأحداث قوية وبعيدة عن الإنشاء الأدبي إضافة إلى إسقاطات ميثولوجية تجري أحداثها في بيئة متخيلة محاطة بالصحراء اسمها عين الزرقاء والتي تحتوي على أكوام من البشر الكسالى ليقوم اثنان من سكانها بقطع وعد أبدي لا ينكث لتغيير هذه البيئة لتستمر بعدها الأحداث المتعاقبة والظروف المتغيرة حتى نهاية الرواية.

بداية هذا المشروع الأدبي للسح كانت في عام 2010 وهدفه كتابة رواية مؤلفة من 100 صفحة ليتحول هذا الهدف إلى تحد نتج عنه الجزء الأول من الرواية بعنوان (الوعد) ومع مرور الزمن وانطلاقاً من مقولة (الذي لا يوفي بوعد الدم يتوه بسراديبه) بدأ (الوعد) يكبر بمزيد من التفاصيل والأحداث لينتهي إلى الجزء الثاني ألا وهو (سراديب الوعد) ومن ثم ليتحول إلى حكاية كبيرة متداخلة تستند إلى تشابك العلاقات بجزئها الأول.

يذكر أن أحمد السح من مواليد مدينة السلمية في حماة درس هندسة الحاسبات في جامعة حلب ويعمل في مجال الإعلام المرئي.

رشا ابراهيم

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