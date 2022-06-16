الوفاء للمقاومة: لبنان الرسمي والشعبي معني بحماية ثرواته 

بيروت-سانا

دعت كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان إلى تبني موقف وطني سيادي جامع يبعث رسالة قوية للعدو الصهيوني ويمنعه من القرصنة والاعتداء على حدود لبنان البحرية وثرواته الوطنية.

وعبرت الكتلة عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد اليوم عن رفضها “استجلاب العدو الصهيوني للمنصة العائمة بهدف استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها” ووصفته بالعمل العدواني والمدان.

ولفتت الكتلة إلى أن “لبنان الرسمي والشعبي معني بحماية ثرواته الطبيعية في البر والبحر ونحن مطالبون جميعاً بالوقوف صفاً واحداً لتحقيق هذا الهدف الوطني ورفض أي محاولة للانتقاص من حقنا ومنع العدو من أي تطاول على سيادتنا”.

وطالبت الكتلة بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة في لبنان تملك صلاحية دستورية لاتخاذ قرارات وتبني سياسات واضحة في مختلف المجالات.

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