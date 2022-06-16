القسطرة وجراحة القلب خلال ندوة علمية بمشفى حماة الوطني

حماة-سانا

أقامت الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني بالتعاون مع شركة الترا ميديكا للصناعات الدوائية اليوم ندوة علمية بعنوان “القسطرة القلبية وجراحة القلب” بمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين والجراحين والفنيين تضمنت العديد من المحاضرات حول موضوعات وحالات سريرية في أمراض وجراحة القلب.

وبين مدير صحة حماة الدكتور جهاد عابورة في تصريح لمراسل سانا أن الندوة تهدف إلى تبادل المعلومات والتجارب والاطلاع على آخر المستجدات العلمية بهذا الشأن ما ينعكس إيجاباً على جودة ونوعية الخدمة الطبية التي يقدمها القسم.

وأشار مدير الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف إلى أن قسم القسطرة وجراحة القلب هو الوحيد من نوعه على مستوى مشافي القطاع العام في المنطقة الوسطى ويقدم خدماته للمرضى والمراجعين من محافظات حماة وحمص وادلب والمنطقة الشرقية بأجور رمزية مقارنة مع مشافي القطاع الخاص لافتاً إلى أن الندوة تأتي انطلاقاً من متابعة التدريب والتأهيل المستمر للأطباء والجراحين العاملين في القسم.

وأشار عبد الرزاق تركماني مشرف الدعاية والتسويق في الشركة إلى أن الغاية من الندوة استمرار البحث العلمي وتبادل الخبرات وصقل المهارات بين أطباء مشفى حماة الوطني والشركة بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل الطبي ومصلحة مرضى القلب.

ولفت الدكتور سعيد الحارث رئيس قسم الداخلية والقلبية في المشفى إلى العمليات النوعية التي أجريت خلال الفترة السابقة وحققت نتائج متميزة.

عبدالله الشيخ

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