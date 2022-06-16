نوفاك: معظم الشركات الأوروبية تحولت إلى الروبل في عمليات سداد ثمن الغاز الروسي

موسكو-سانا

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن معظم الشركات الأوروبية تحولت إلى الروبل في عمليات سداد ثمن الغاز الروسي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نوفاك قوله خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي “إن 95 بالمئة من الغاز المورد إلى أوروبا بات يسدد بالروبل” مشيراً إلى أن خسائر الاتحاد الأوروبي جراء حظره النفط ومنتجاته من روسيا ومساعيه للتخلي عن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بلغت نحو 400 مليار يورو.

وأوضح نوفاك أن أوروبا سددت في العام 2021 ما بين 350 و400 مليار يورو لقاء موارد الطاقة.. وهذا العام بسبب قراراتها التي اتخذتها بشأن الحظر المفروض على النفط والمنتجات البترولية من روسيا وبسبب التصريحات حول التخلي التدريجي عن الغاز الروسي ما تسبب في ارتفاع الأسعار ستدفع أكثر من 400 مليار يورو إضافية.

وبخصوص سوق النفط العالمية قال نوفاك “إن هذه السوق لا تزال متوازنة لكنها معرضة لمخاطر سياسية كبيرة” مضيفاً “إن ما سيحدث لسوق النفط سيعتمد على إعادة تشكيل سلاسل التوريد.

من جانبه اعتبر رئيس إدارة شركة غازبروم الروسية أليكسي ميلر أن الجهات المنظمة الأوروبية هي التي تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز.

وقال ميلر خلال مشاركته في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي “نحن شهود على صدمات الأسعار.. لقد شهدنا تقلبات شديدة في أسواق السلع وتضخماً مرتفعاً للغاية لكن كل هذا لم يبدأ بالأمس وليس اليوم بل يتحمل مسؤوليته المنظمون الأوروبيون”.

وأضاف ميلر “إن حزمة الطاقة الثالثة أزالت ارتباط تسعير الغاز بأسعار النفط في السوق والآن يحلم جميع المشترين بشراء الغاز على أساس ربطه بالنفط” لافتاً إلى أن تخلي أوروبا عن العقود طويلة الأجل أدى إلى تراجع الاستثمارات في الإنتاج وترك مراكز التوزيع الأوروبية دون غاز.

وبين ميلر أن غازبروم اضطرت إلى تخفيض ضخ الغاز عبر السيل الشمالي إلى أوروبا لأسباب فنية تتعلق بالعقوبات الغربية لكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير مؤكداً أن خط أنابيب الغاز (السيل الشمالي 2) يتمتع بمستوى الضغط اللازم ولا يزال من الممكن إمداد ألمانيا بالغاز عبره لكن لم يتم تشغيله بسبب عدم حصوله على الترخيص.

وكشف ميلر أن غازبروم زادت إمدادات الغاز إلى الصين في الفترة بين كانون الثاني وأيار من هذا العام بنسبة 67.5 بالمئة واصفاً روسيا بأنها مورد لاستقرار الطاقة لأصدقائها.

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