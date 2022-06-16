لافروف يجدد تحذير الغرب من مخاطر إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

موسكو-سانا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التحذير من مخاطر إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا معرباً عن أمله بأن يفهم العسكريون الغربيون هذه المخاطر.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله في كلمة أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: إن هناك سياسيين يطالبون بشكل غير مسؤول بتزويد أوكرانيا بكل ما تريده من أسلحة.. وبالمقابل لا يزال هناك عسكريون يفهمون الواقع ويتفهمون المخاطر المرتبطة بذلك مضيفاً.. أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يطالب بإمداده بأسلحة بعيدة المدى ويعد بأنه لن يهاجم أراضي روسيا الاتحادية والسؤال هو ما إذا كان يعتبر القرم أو غيرها أراضي روسية.

ولفت لافروف إلى أن “صواريخ ستينغر وجافلين الأمريكية تباع حالياً في السوق السوداء وظهرت في ألبانيا وكوسوفو كما يتم التحدث عن هذا علانية وبيعها بسعر مخفض وبشكل عام جار”.

ودعا لافروف إلى إعادة النظر في مسألة منح أوكرانيا عضوية الاتحاد الأوروبي وقال: لا أعرف ما إذا كان قد تم منح أوكرانيا خارطة طريق للتحضير للعضوية وإذا حصل فهذا يعني شيئاً واحداً فقط وهو أن الاتحاد الأوروبي مستعد مرة أخرى لغض الطرف عن جميع معاييره التي كان يتبناها بناء على الاعتبارات الجيوسياسية فقط.

وحول المفاوضات مع أوكرانيا أشار لافروف إلى أن كييف رفضت المفاوضات مع الجانب الروسي ووقعت بنفسها على أنها لا تريد ذلك.

وحول الوضع في مولدوفا أكد لافروف أن هناك محاولات لجعل هذا البلد أوكرانيا ثانية موضحاً أن حكومتها “تهدد بأنه إذا لم تقدم روسيا تنازلات بشأن الغاز فإن مولدوفا ستسرع مسارها نحو الاتحاد الأوروبي… وهذا النهج يعد مؤشراً خطيراً سيؤثر على الوضع في المنطقة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency