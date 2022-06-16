حفل موسيقي راقص من التراث الروسي بدار الأوبرا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
دبي.. تكريم الطلبة المتميزين المشاركين في مبادرة “دعم الشباب العربي المتميز في مجال الإعلام”
2022-06-16
الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية: ممارسات الغرب ضد سورية تهدف لإطالة أمد الأزمة وعرقلة عودة اللاجئين والمهجرين
2022-06-16
إعلان أسماء الفائزين بمسابقة البرنامج الحكومي الروسي (الجيل الجديد)
2022-06-16
وفد سورية إلى الاجتماع الدولي الـ 18 بصيغة أستانا: إنهاء الوجود غير المشروع لأي قوات أجنبية في سورية يسدل الستارة على الفصل الأخير من العدوان
2022-06-16
الاجتماع الدولي الـ 18 بصيغة أستانا يؤكد العزم على مكافحة الإرهاب والأجندات الانفصالية ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ويطالب بوقفها
2022-06-16
لافرنتييف: الجولة المقبلة من المحادثات حول سورية بصيغة أستانا ستعقد خريف هذا العام
2022-06-16
محلل تشيكي: واشنطن صعدت بشكل غير أخلاقي إجراءاتها القسرية على سورية
2022-06-16
محليات
وفد روسي يقدم معدات مكتبية لبطريركية الروم الأرثوذكس في دمشق وريفها
2022-06-16
عيسى: باصات النقل الداخلي باللاذقية تعمل بطاقتها القصوى
2022-06-16
الطقس غداً.. أجواء حارة جداً وسديمية مغبرة
2022-06-16
اتفاقية تعاون بين وزارة الإعلام واللجنة الإعلامية في كوريا الديمقراطية
2022-06-16
وفد روسي يبحث احتياجات وزارة الكهرباء لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية
2022-06-16
الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية: ممارسات الغرب ضد سورية تهدف لإطالة أمد الأزمة وعرقلة عودة اللاجئين والمهجرين
2022-06-16
إعلان أسماء الفائزين بمسابقة البرنامج الحكومي الروسي (الجيل الجديد)
2022-06-16
رياضة
الملاكمة وكرة السلة بنادي قاسيون.. إقبال ملحوظ وطموحات كبيرة -فيديو
2022-06-16
فريق كلية الهندسة المدنية يتوج بكأس بطولة جامعة البعث لكرة القدم
2022-06-15
نادي الدليبة الرياضي بحماة… طموحات بتفعيل ألعابه المتوقفة
2022-06-15
تستسيباس يودع بطولة هاله لكرة المضرب أمام كيريوس
2022-06-15
استئناف بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم في الأول من آب القادم
2022-06-15
المراكز التدريبية للريشة الطائرة باللاذقية تبدأ موسمها الصيفي
2022-06-15
افتتاح مراكز صيفية بتسع ألعاب في نادي شهبا بالسويداء
2022-06-15
اقتصاد
نوفاك: معظم الشركات الأوروبية تحولت إلى الروبل في عمليات سداد ثمن الغاز الروسي
2022-06-16
التسليف الشعبي.. منح قروض ب57 مليار ليرة وتركيب نقاط بيع جديدة
2022-06-16
روسيا.. توسع المساحة المزروعة إلى أكثر من 81 مليون هكتار لمحصول العام الحالي
2022-06-16
بورصة وول ستريت تفتتح تعاملاتها بانخفاض حاد
2022-06-16
تواصل عمليات حصاد المحاصيل الزراعية في درعا
2022-06-16
نوفاك: روسيا ستزيد إنتاج النفط في شهر تموز المقبل
2022-06-16
زراعة 3 آلاف دونم بمحصول الخيار في درعا
2022-06-16
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الاجتماع الدولي الـ 18 بصيغة أستانا يؤكد العزم على مكافحة الإرهاب والأجندات الانفصالية ويدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية ويطالب بوقفها
لافرنتييف: الجولة المقبلة من المحادثات حول سورية بصيغة أستانا ستعقد خريف هذا العام
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