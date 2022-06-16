التسليف الشعبي.. منح قروض ب57 مليار ليرة وتركيب نقاط بيع جديدة

دمشق-سانا

بلغت قيمة القروض الممنوحة من قبل مصرف التسليف الشعبي منذ بداية العام وحتى نهاية أيار الماضي 57 ملياراً و160 مليون ليرة سورية.

وأوضح مدير عام المصرف الدكتور نضال العربيد في تصريح لمراسل سانا أن عدد القروض منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي 22795 قرضاً معظمها لذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين.

وفي سياق آخر أكد العربيد أن المصرف بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من العقد الموقع مع المصرف العقاري لنشر أجهزة “بي أو إس” بفروعه في المحافظات بهدف معالجة الازدحام على الصرافات الآلية وإنهاء الصعوبات التي يعاني منها حاملو بطاقات صراف التسليف والتي تتمثل باضطرارهم لإجراء سحوباتهم على عدة دفعات.

ولفت العربيد إلى أنه تم البدء بتجهيز وتركيب نقاط بيع جديدة بالتنسيق مع المصرف العقاري في محافظات حلب وحمص وريف دمشق “التل والنبك والزبداني ودوما” موضحاً أن المرحلة الثالثة من تركيب أجهزة الـ “بي أو إس” تشمل أيضاً فروع التسليف في محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا وسيتم نشر جميع النقاط واستثمارها تباعاً في فروع المصرف بباقي المحافظات.

وكان العقاري والتسليف أعلنا تنفيذ المرحلة الأولى من العقد المبرم بينهما عبر تركيب وتشغيل 42 نقطة بيع “بي أو إس” في فروع التسليف بمحافظات دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس لتمكين حاملي بطاقات التسليف والمتقاعدين من قبض مستحقاتهم ومعاشاتهم التقاعدية كاملة بحركة واحدة ضمن سقف السحب اليومي المحدد على نقطة البيع بمبلغ 200 ألف ليرة وتمكينهم أيضاً من إجراء سحوباتهم عبر النقاط في مراكز البريد وفروع المصرف العقاري.

وسيم العدوي

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