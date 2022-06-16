وفد روسي يقدم معدات مكتبية لبطريركية الروم الأرثوذكس في دمشق وريفها

دمشق وريفها-سانا

على هامش الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين زار وفد روسي بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس الكاتدرائية المريمية بدمشق وقدم معدات مكتبية ولوازم مدرسية للمؤسسات التعليمية التي ترعاها البطريركية إضافة إلى أيقونة للقديس سرجيوس الذي من رادونيج صانع العجائب.

وأكد الوكيل البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران غريغوريوس الخوري أهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الكنائس في البلدين الصديقين سورية وروسيا الاتحادية منوها بالتعاون التربوي والثقافي بين الكنيستين.

بدوره أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة موسكو ايغر غتشاك سعي حكومة موسكو للارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب وعلى الصعد كافة.

كما زار الوفد الروسي دير القديسة تقلا البطريركي للروم الأرثوذكس في معلولا بريف دمشق وسلم معدات مكتبية مقدمة من منظمة عموم روسيا الاجتماعية للمحاربين القدماء الأخوة القتالية وحكومة موسكو لمتحف الدير ولوازم مدرسية ومستلزمات لطلبته ورهبانه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency