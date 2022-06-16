الرسم والنحت والفسيفساء ضمن ورشة فنية في شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

ورشة عمل فنية تجمع بين الرسم والنحت وتركيب لوحات الفسيفساء أطلقها نادي شهبا الرياضي بالسويداء ورابطة مشجعات ومشجعي النادي اليوم بالتشاركية مع تجمع شهبا التشكيلي.

الورشة المقامة لمدة 3 أيام ضمن النادي يشارك فيها نحو عشرين فناناً ينجزون أعمالهم الفنية مباشرة أمام الجمهور ويتركز قسم كبير منها حول مفهوم “الرياضة حياة”.

وأشار رئيس نادي شهبا غسان الطويل في تصريح لمراسل سانا إلى أن الفعالية تأتي انطلاقاً من أهمية الفن في حياة المجتمع وبين صفوف الرياضيين وتأكيداً على التكامل بين مواهب وإبداعات العاملين في هذا الوسط مع المواهب الرياضية تماشياً بالوقت نفسه مع حرص النادي على التشاركية بالعمل مع مختلف الجهات وفي العديد من المجالات.

وقال مدير التجمع الفنان حميد نوفل “إن الورشة تهدف لنشر ثقافة الفن التشكيلي واللغة البصرية تحت إطار العمل الجماعي الذي له نكهة خاصة وقيمة مختلفة كونه يعزز حالة التعاون والتشارك لإنجاز مشروع ما” مبيناً أنهم كتشكيليين يحققون مع الرياضيين هذه الحالة التي تثمر جمالاً وطاقة إيجابية هم بحاجة لها كونهم دائما يسعون للحفاظ على الجمال والنشاط بداخلهم لتقديمه للآخر وللحياة التي تستحقها.

وفي تصريح المشاركين بالورشة لمراسل سانا ذكر النحات وليد نوفل أنه ينفذ مجسماً اسمنتياً للاعب كرة قدم في مدخل النادي بعد أن صمم القوالب الحديدية له وذلك بشكل تطوعي انطلاقاً من حرصه مع غيره من فناني التجمع للتواجد مع مختلف الفعاليات بالمجتمع.

وبين الفنان منير بيطار أنه يرسم لوحات جدارية بالألوان المائية لحركات لعبة الجمباز ضمن صالة النادي مؤكداً أن المشاركة بالورشة تجدد نشاطه وتحفزه لمواصلة العمل الفني.

وأشار الفنان مهند الطويل إلى قيامه بتنفيذ لوحة بالفسيفساء لشعار نادي شهبا بالتقنيات الرومانية بحيث تجمع لوحته بين تراث شهبا المشهورة في هذا الفن وبين حبه للرياضة كونه ابن النادي منذ أكثر من ربع قرن.

ووجدت الفنانة صفاء نعمان بالورشة فرصة لها للعمل لإعادة الألق للحركة الفنية بمدينة شهبا مبينة أنها اختارت رسوم الوجوه بالألوان الزيتية المحببة بالنسبة لها.

يذكر أن تجمع شهبا التشكيلي يضم حالياً 25 فناناً ويهدف إلى تعزيز حالة الفن التشكيلي وإبرازه عبر معارض وأنشطة متعددة.

عمر الطويل

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