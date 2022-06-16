دانييل ميدفيديف يصل إلى ربع نهائي بطولة هاله الألمانية

برلين-سانا

تمكن الروسي المصنف الأول عالمياً دانييل ميدفيديف من بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة هاله الألمانية المقامة على الأراضي العشبية وهي من فئة الـ 500 نقطة.

وجاء تأهل الروسي صاحب الـ 26 عاماً بعد تغلبه على لاعب بيلاروس إيا إيفاشكا بنتيجة مجموعتين دون مقابل 7/ 6 و6/ 3 خلال ساعة و35 دقيقة من المنافسة لينتظر في الدور القادم الفائز من لقاء الإسباني روبيرتو باوتيستا آغوت والهولندي تالون جريكسبور.

وهذا هو الفوز الثاني خلال أسبوع لميدفيديف على إيفاشكا، بعد أن تغلب عليه في ربع نهائي ليبيما، وهو الثالث في مجموع المواجهات مقابل خسارة واحدة.

وسيشهد الدور ربع النهائي في هاله مواجهات قوية يوم الغد الجمعة، حيث سيلاقي الألماني صاحب الأرض أوسكار أوتيه الروسي كارين خاشانوف، فيما اللقاء الآخر سيكون بين المصنفين الرابع والخامس في البطولة وهما على التوالي الكندي فيليكس أوجيه الياسيم والبولندي هيبرت هوركاتش، كما سيلاقي الأسترالي نيك كيريوس نظيره الإسباني بابلو كارينو بوستا.

متابعة: سلام عزام

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